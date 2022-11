Calcio/ Entella – Reggiana è sfida al vertice. La Gradinata Sud: “Riempiamo lo stadio”

Sfida al vertice al Comunale sabato sera alle 21 tra Entella e Reggiana: i chiavaresi sono primi, mentre i granata terzi a un solo punto.

Una gara che porterà allo stadio una buona cornice di pubblico. La Gradinata Sud Chiavari – Entella tramite la sua pagina facebook invita i supporter a non mancare all’appuntamento: “Noi ci saremo, come sempre. Riempiamo il Comunale, riempiamo la gradinata; spingiamo la squadra e trasformiamo questo sabato in una serata magica. Serve l’aiuto di tutta la città”.

