Calcio, Pietra Ligure. Il Ceriale non si impone contro il Pietra, mister Brignoli: “Abbiamo pagato le nostre piccole ingenuità”

Pietra Ligure. Prima partita in campionato da 0 punti per la squadra di mister Brignoli che, questa domenica, ha perso nettamente (3-0) contro il Pietra Ligure di mister Pisano. Partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, dove però il Pietra riesce ad andare in vantaggio grazie al rigore di Szerdi e al gol di Puddu allo scadere. Il tris lo concluderà un Insolito in ottima forma dal dischetto a partita quasi ultimata.

Il problema del Ceriale è la fase realizzativa: il club è arrivato alla terza gara consecutiva senza segnare un gol. Non si può dire lo stesso della difesa che, insieme a Serra Riccò e Pietra, sono prime per meno gol subiti (7 in 8 partite). Come afferma anche l’allenatore cerialese:”Ottima prova della difesa anche quest’oggi, non mi pare di aver visto azioni palla a terra durante la partita, se non gli ultimi 20 minuti. Manca il nostro terminale offensivo, entrambi i nostri due attaccanti sono infortunati e stiamo cercando di adattare dei ragazzi che comunque stanno facendo bene. Match diverso da quello di coppa, in quella occasione avevo preferito molti giovani: è giusto che in campionato giochi chi di dovere. Mi spiace perdere, è un risultato bugiardo rispetto a come si è messa la partita”.

