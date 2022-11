Carcarese. Compleanno speciale per Bart Gamba: goal, auguri da Bergomi e un libro dedicato

Il diciottesimo compleanno rimane spesso nella memoria. Per Bartolomeo “Bart” Gamba della Carcarese la settimana del passaggio alla maggiore età è stata condita da tre regali speciali: primo goal nel campionato di Promozione, gli auguri dal Campione del Mondo Giuseppe “Beppe” Bergomi e un libro a lui dedicato firmato da sua mamma, l’artista valbormidese Lucinda Arredoni.

Il primo “cadeau”, quello fatto a se stesso, è stato un goal che purtroppo non è valso punti, visto che la squadra ha dovuto cedere 4 a 1 contro la corazzata Serra Riccò. Tuttavia, dopo l’esperienza al Savona, riuscire ad andare a segno in tenera età in un campionato difficile come la Promozione è un buon segno in vista del futuro. Gamba commenta così l’emozione della rete e la partita:

» leggi tutto su www.ivg.it