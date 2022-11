Cengio, mister Molinaro analizza l’ottimo inizio dei suoi: “Noi la favorita? Lo dicono gli altri, campionato competitivo”

Cengio. Domenica pomeriggio presso il “Pino Salvi” è andata in scena la gara che ha visto affrontarsi Cengio e Speranza “B”, formazioni entrambe riuscite ad esordire con una vittoria desiderose di proseguire il loro cammino in campionato nel migliore dei modi.

Alla fine è stato 6-0 per i granata padroni di casa, un risultato che ha confermato lo stato di salute di una formazione considerata da molte compagini come la favorita per la vittoria finale del Girone B della Seconda Categoria targata 2022/2023.

