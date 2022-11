Elettrificazione banchine porto mercantile, al via procedura per affidamento progettazione e lavori

Pubblicato dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale il bando di gara che avvia la procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del sistema di elettrificazione delle banchine del comparto mercantile, secondo e terzo bacino portuale della Spezia. Importo complessivo dell’appalto di circa 11 milioni e 764mila euro, di cui oltre 147mila euro per la progettazione definitiva, circa 109mila euro per quella esecutiva, circa 107mila per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è quindi di circa 11 milioni e 657mila euro.

L’appalto per il cold ironing sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti massimi per l’offerta tecnica e 20 per quella economica.

Questi i tempi previsti dal bando pubblicato da Via del Molto per l’esecuzione delle varie prestazioni: sessanta giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna delle prestazioni, per la progettazione definitiva; trenta giorni per quella esecutiva, dalla data del verbale di consegna delle prestazioni; infine trecentosessanta giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione fissato alle ore 12.00 del 7 dicembre prossimo.

