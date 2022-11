Esplosione a Molini di Triora, Procura apre inchiesta per disastro colposo

Molini di Triora. La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per disastro colposo contro ignoti per far luce su quanto accaduto nel pomeriggio del 31 ottobre scorso in un appartamento di via Marco Polo a Molini di Triora, dove un’esplosione, causata da una fuga di gas, ha devastato l’alloggio e causato sei feriti, dei quali cinque ricoverati in gravissime condizioni al centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova.

A coordinare le indagini, condotte dai carabinieri, è il sostituto procuratore Maria Paola Marrali.

