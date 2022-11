Grave peruviano colpito da una freccia, arrestato l’arciere

Dal Comando Provinciale di Genova dei Crabinieri

Questa notte, nel centro storico di Genova, i carabinieri del Nucleo Radiomobile

intervenivano a seguito di segnalazione che riferiva di una persona ferita colpita da

una freccia.

Le immediate indagini consentivano di ricostruire l’accaduto: poco prima vi era stato

un acceso diverbio tra due sudamericani che stavano facendo rumori molesti ed un

italiano che era nella sua abitazione.

La situazione degenerava al punto che l’italiano, dalla sua finestra, si affacciava con

un arco scagliando una freccia che colpiva uno dei due sudamericani. Quest’ultimo,

peruviano 40enne, veniva ricoverato in gravi condizioni. L’italiano, 60enne

originario della provincia di Varese, veniva arrestato per tentato omicidio. Nel corso

della perquisizione sono stati trovati tre archi e una trentina di frecce, tutte costruite

dallo stesso “arciere”.

» leggi tutto su www.levantenews.it