Genova. Entrambe vittoriose alla prima di campionato, Iren Genova Quinto e Rari Nantes Savona danno vita questa sera al primo derby ligure di una Serie A1 che nel 2022/2023 vede al via ben quattro formazioni della regione.

I genovesi all’esordio hanno prevalso in trasferta sulla Roma; la formazione allenata da Angelini ha battuto il De Akker Team, per poi affrontare con successo il girone di Len Euro Cup. Per quest’ultimo impegno dei savonesi, la partita è stata posticipata ad oggi.

