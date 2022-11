Manifestazione per l’ospedale di Cairo, la Cgil: “Il diritto alla salute è centrale”

Cairo Montenotte. Anche la Cgil di Savona parteciperà alla manifestazione a sostegno dell’ospedale San Giuseppe in programma oggi a Cairo Montenotte.

“La Cgil c’è perché crediamo che il modello socio sanitario della Regione vada cambiato, stravolto una volta per tutte, partendo dai territori in cui le decisioni politiche dell’amministrazione regionale hanno causato una drammatica diminuzione dei servizi e delle attività socio sanitarie – spiega il segretario provinciale Andrea Pasa – Siamo in piazza a manifestare anche a Cairo Montenotte per dire che la sanità pubblica e il diritto alla salute devono rimanere un punto centrale”.

