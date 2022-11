New Racing for Genova con due equipaggi alla finale di Cassino

Genova. Fine settimana con tanti impegni, il prossimo, per la New Racing for Genova. La scuderia presieduta da Laura Bottini sarò, infatti, in lizza nella finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport a Cassino, con due equipaggi, nel Giro dei Monti Savonesi Storico e nella Hallowen Ronde, dove schiererà una vettura.

Rally del Lazio Cassino – Pico – Sono due gli equipaggi della New Racing for Genova che hanno conquistato l’accesso alla Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport di Cassino. Si tratta di Federico Gangi – Laura Bottini, che saranno in gara con una Renault Clio R3C ed in lizza per la graduatoria Under 25, e Davide Melioli – Federico Capilli (Peugeot 106), chiamati al confronto nella Classe N2, una tra le più numerose della gara.

