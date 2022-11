Ritiro invernale in Spagna per lo Spezia durante il Mondiale del Qatar

Un periodo di vacanza che anticipa e sostituisce quello natalizio, un nuovo raduno in città, qualche giorno di allenamento e poi la partenza per la Spagna per un inedito ritiro invernale. Si va componendo in casa Spezia il piano per riempire la sosta legata al Mondiale del Qatar, quasi due mesi la cui gestione sarà sicuramente uno dei fattori chiave per centrare l’obiettivo di campionato anche in questa stagione.

La novità, non scontata, è la scelta della proprietà di accordare un periodo di preparazione all’estero con almeno una o forse due amichevoli internazionali di corollario. La scelta cadrà sulla Spagna, dove peraltro in questi giorni si trova Eduardo Macìa. A meno di ripensamenti dell’ultima ora, nei prossimi giorni sarà annunciato l’accordo con un’agenzia del luogo per un periodo di almeno una settimana in un resort dedicato. Alla ricerca del caldo e soprattutto dell’asciutto, visto che tra novembre e dicembre si tocca statisticamente l’apice delle precipitazioni nel Golfo dei Poeti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com