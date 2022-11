Aggiudicati i lavori per la realizzazione della passerella pedonale sul Calcandola

Lo scorso 3 ottobre l’apertura del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Falcinello e via Paradiso, opera essenziale al miglioramento della viabilità del quartiere, seguita alla già effettuata riqualificazione del ponte della Budella.

Oggi un altro step della rivoluzione infrastrutturale complessiva del quartiere per la quale sono stati investiti in totale oltre 6 milioni di euro viene messo a terra dall’Amministrazione Ponzanelli: con determinazione n.945 dell’area tecnica infatti il Comune ha preso atto dell’aggiudicazione efficace da parte di IRE – centrale di committenza- dei lavori per la realizzazione della passerella pedonale sul Calcandola.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com