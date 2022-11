Albenga, 68 equipaggi pronti a partire per la quarta edizione del “Giro dei Monti Savonesi Storico”

Albenga. Sono sessantotto gli equipaggi che sabato 5 e domenica 6 novembre daranno vita, ad Albenga, alla 4^ edizione del “Giro dei Monti Savonesi Storico”, rally organizzato dalla Asd Sport Infinity e valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport.

Sono tredici, invece, le vetture iscritte alla 4^ “Regolarità Sport Infinity”, che si svolgerà in coda al rally storico e che sarà valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup.

