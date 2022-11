Albenga-Cairese con il giornalista tifoso gialloblù Daniele Siri: “Alessi come Monteforte. Somiglianze con l’era Brin”

Così vicine, un settantina di kilometri in una regione “normale” sono pochi, ma anche così lontane. Sarà il clima diverso, sarà il DNA: discendenti degli antichi navigatori “ingauni” gli abitanti di Albenga, molto piemontesi per dialetto e tradizioni quelli di Cairo.

Ma la cosa in comune tra le due città è la passione per la propria squadra di calcio. Anch’essa declinata in modo diverso: più calda ad Albenga, meno appariscente – forse troppo poco – a Cairo Montenotte, come ci racconta Daniele Siri, giornalista cairese per tutti “il primo tifoso gialloblù”. Una vita a seguire i suoi amati colori, dai tempi di Radio Cairo fino agli articoli su Tuttosport per la Cairese di “Brin” e un libro Diario Gialloblù. Attualmente, racconta la Cairese sulle pagine del settimanale diocesano L’Ancora.

» leggi tutto su www.ivg.it