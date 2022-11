Amministrative Sarzana, Guccinelli fa un altro passo avanti e incontra la cittadinanza

Appuntamento venerdì 11 novembre alle 21 presso la Sala della Repubblica per un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza con Renzo Guccinelli, candidato sindaco alle amministrative 2023 del Comune di Sarzana. “Sarà un’iniziativa aperta a tutti in cui illustrerò le mie idee sul futuro della città – racconta Guccinelli – Sto organizzando questa serata insieme a tante amiche e a tanti amici che hanno voglia di dare il proprio contributo alla nostra comunità e di fare della buona politica, con l’obiettivo di recuperare l’orgoglio di essere sarzanesi”.

Renzo Guccinelli, classe 1953, è nato e cresciuto a Sarzana dove è stato sindaco per due legislature dal 1994 al 2005 e successivamente ha ricoperto la carica di assessore allo sviluppo economico per la Regione Liguria, di nuovo per due mandati. Politico di lungo corso, ha militato nel PCI, PDS, DS, PD e oggi si definisce convintamente un progressista.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com