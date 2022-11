Ansaldo energia, l’azienda replica ai sindacati: “Sulla saldatrice solo anomalie, da lunedì sarà pienamente in funzione”

Genova. In riferimento alla comunicazione RSU relativa al mancato funzionamento della saldatrice del reparto ATRI, Ansaldo energia comunica in una nota “che la saldatrice in mattinata era in funzione, seppur con alcune anomalie” e soprattutto spiega che “Nella giornata di domani inizierà l’attività di ripristino del macchinario che lunedì sarà rimesso in funzione e potrà riprendere la completa operatività”.

Oggi i sindacati in una nota congiunta avevano denunciato il malfunzionamento della saldatrice che avrebbe provocato il fermo di un reparto, minacciando proteste se non fosse arrivato il ripristino dell’operatività nel giro di una settimana.

