Buche recintate alla Maggiolina da due mesi, l’assessore: “Era atteso l’escavatore, verrano ripristinate al più presto”

Due grosse buche recintate attirano ancora l’attenzione sul Parco della Maggiolina. Se la memoria va subito agli eventi di quest’estate, con il parco chiuso per 20 giorni durante il mese di agosto per la presenza di un branco di cinghiali, c’è da sapere che i due eventi sono legati solo in parte.

In quei pressi, prima dell’irruzione delle famigliole di cinghiali, si era verificata una perdita d’acqua e il terreno si era ammorbidito. Come è noto gli ungulati sono per natura attratti dalle pozze d’acqua, tant’è che nelle fasi precedenti la loro cattura ne erano state create anche ad hoc. Quelle sono state ripristinate, mentre quelle dovute alla perdita idrica, dopo due mesi, sono state recintate e riempite di calce. Ad oggi le aree interessate sono ancora delimitate da paletti e reti arancioni. Dopo sessanta giorni, per quanto la recinzione regga, rischia di diventare un ricettacolo di rifiuti e un potenziale pericolo per i più piccoli.

