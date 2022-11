Chiavari: la strega di Rupinaro all’Auditorium San Francesco

Stasera all’Auditorium San Francesco di Chiavari si parla di…streghe. O più precisamente di una strega. Ma non di una delle tante dei travestimenti per giovani e meno giovani del weekend appena passato di Halloween. Qui si parla di storia. L’incontro “La strega di Rupinaro. Tra superstizione e medicina popolare nella Chiavari del 1600”, organizzato dal comune di Chiavari, dal carattere storico-scientifico-etnografico, tratta un tema insolito e sconosciuto ai più: la lontana storia, sepolta nei secoli, della presunta strega del quartiere di Rupinaro appunto: lei è Geronima Castagnino, detta la Perisola, che viveva a Chiavari tra il 1698 e il 1699. La vicenda è stata scovata nell’Archivio di Stato di Genova da don Paolo Fontana, direttore dell’archivio storico dell’Arcidiocesi di Genova. Il processo è stato pubblicato nel 2019 nell’archivio della Diocesi di Chiavari.

“La vicenda giudiziaria non ha un esito: questa donna non ha invocato il demonio secondo l’Inquisizione; manca il sabba, cioè l’orgia delle streghe, in quanto in Liguria e in Toscana a quel tempo non c’era interesse per questi argomenti, che invece emergono col noto processo di Triora”, spiega don Fontana. Geronima, che è una serva, non può che fare la fattucchiera e la sua vita si svolge all’interno di conflitti di vicinato; “la stregoneria è utilizzata in una società dove non c’è diritto per risolvere conflitti, per i quali, dopo il Positivismo, oggi ricorriamo alle denunce o alle minacce. La Perisola ha un rapporto conflittuale col medico e con il farmacista, luoghi di ritrovo e in qualche modo simbolo di una certa autorità. La Repubblica di Genova, l’Inquisizione e la Santa Sede si contendono Geronima, giudicata infine dai giudici ecclesiastici e uscita viva da tutta la vicenda. “Sono pochi, infatti – precisa don Fontana- i casi di morte per stregoneria”. Dagli interrogatori dei testimoni e della stessa strega emerge un affresco della vita e della società seicentesca del quartiere cittadino, oltre a diverse notizie sulle erbe curative e i loro antichi nomi, sulle risorse fitologiche del territorio ed il loro impiego nella medicina popolare.

» leggi tutto su www.levantenews.it