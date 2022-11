Cinema Italia, torna il cineforum dedicato a Carla Ridella

Appuntamento con volontari e amici del Cinema Italia il 17 novembre alle 21.15, come sempre “all’ombra della Cattedrale”, per una nuova stagione di proiezioni e confronti: riparte il Cineforum “che vanta innumerevoli tentativi di imitazione”, punto fermo della tradizione culturale cittadina, a più di sessanta candeline dall’esordio nel 1962.

Inaugurazione con la più recente fatica di Gus Van Sant, “Don’t worry”, storia di caduta e di rinascita, ispirata alla biografia del disegnatore satirico John Callahan e impreziosita dall’interpretazione di Joaquin Phoenix.

Il programma quest’anno esplora le corde della contemporaneità e delle “differenze”, con alcuni cicli tematici dedicati alle “altre abilità”, a donne e uomini “a cavallo tra due epoche”, alla centralità storica e sociale della figura della “madre” e un dittico conclusivo pensato per la preparazione dell’anniversario francescano del 2026. Tra i registi, nomi di grande spicco come Steven Spielberg, Ken Loach e Ingmar Bergman, e nuove voci come Joachim Trier e Jasmine Trinca. Si conferma così quell’incontro fra ispirazione cattolica, curiosità ed esplorazioni sociali e culturali che distingue fin dai primi passi l’esperienza della sala di comunità.

Pronti ad alternarsi nelle presentazioni il prof. Egidio Banti e il narratore della storia del cinema Joe Denti, insieme a Marco Lorenzo Baruzzo e Niccolò Re, tutti instancabilmente coordinati dal direttore della sala, Matteo Bernardini.

Un pensiero e una dedica speciali per Carla Ridella, protagonista della scena culturale sarzanese e grande promotrice del Cineforum negli ultimi quindici anni, scomparsa pochi mesi fa. Originaria di Pavia, milanese di adozione, Carla aveva scelto Sarzana come buen retiro, contagiando molti con il suo gusto per le opinioni non banali, la passione ironica, i motti di spirito e soprattutto una curiosità inesauribile.

Come sempre, è già possibile acquistare presso la biglietteria del cinema, al prezzo di 30 euro, un abbonamento a tutta la rassegna: quattordici pellicole in programma dal 17 novembre al 23 marzo, ogni giovedì alle 21.15. Il prezzo di un ingresso singolo è invece di 7 euro. Il programma completo insieme a tutte le informazioni è disponibile sul sito www.cattedraledisarzana.it.

L’articolo Cinema Italia, torna il cineforum dedicato a Carla Ridella proviene da Citta della Spezia.

