Consiglio comunale e commissioni in streaming, approvato il regolamento che consente la “modalità telematica o mista”

Con l’uscita dalla fase pandemica e di emergenza sanitaria nazionale il Consiglio comunale e le commissioni sono ritornati a svolgersi in presenza, ma l’esplosione dell’epidemia di Covid-19 ha messo in guardia: gli imprevisti possono essere di ogni tipo ed è necessario farsi trovare pronti. Ecco perché nel pomeriggio i membri della commissione Regolamenti si sono riuniti per valutare e licenziare il testo che normerà in futuro lo svolgimento delle sedute in forma mista, ovvero con l’ausilio di un sistema di videoconferenza che consentirà a consiglieri e commissari di dibattere e votare, dando alla macchina amministrativa la possibilità di non fermarsi anche in casi eccezionali che dovessero impedire ad alcuni o a tutti loro la presenza a Palazzo civico. I casi ipotizzati possono essere, oltre a problemi di salute pubblica, anche allerte meteo o danni da maltempo.

La discussione in commissione ha visto protagonista il segretario generale Sergio Camillo Sortino e il presidente del Consiglio Salvatore Piscopo, garanti del rispetto del regolamento, che hanno esposto gli articoli che fungeranno da binario per lo svolgimento di sedute miste che siano il più possibile trasparenti e accessibili, anche per i cittadini, che potranno così assistere alle sedute online.

Rispondendo alle domande di Marco Raffaelli, Fabio Cenerini e Domenico Zito, Sortino ha chiarito che sia i Consigli comunali che le commissioni in forma mista dovranno essere convocati dai rispettivi presidenti dopo aver interpellato la conferenza dei capigruppo, ma anche che i problemi tecnici non possono essere inseriti tra le eventualità previste dal regolamento e che pertanto chi si troverà impossibilitato a partecipare per problemi di connessione o di piattaforma dovrà prenderne atto ed eventualmente raggiungere il Comune (sempre che questo sia possibile…).

Il dibattito è proseguito con la sottolineatura del digital divide che colpisce ancora molte zone del comune e della provincia e dell’eccezionalità con la quale si dovrà ricorrere alle sedute in forma mista. Infine, limati alcuni termini, la pratica è passata all’unanimità con 23 voti favorevoli e sarà presto portata all’attenzione del Consiglio.

