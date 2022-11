Genova. “Nonostante la legge non mi obblighi a farlo, dopo il Consiglio di oggi rassegnerò le mie dimissioni da consigliere comunale. Abbiamo sempre contestato i doppi incarichi e quindi agisco con la conseguente coerenza”.

Così, il senatore del M5S Luca Pirondini, che poi continua: “Non so se sono stato un buon consigliere o meno, so però che ce l’ho messa tutta per esserlo. Davvero tutta, nell’interesse di Genova e dei suoi cittadini”.

