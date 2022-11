Erg, approvata la Policy Contrasto agli episodi di violenza, molestie e bullismo

Genova. ERG conferma il proprio impegno sostenibile e rafforza il sistema di governance volto a evolvere la sua cultura inclusiva con l’introduzione della “Policy per il contrasto agli episodi di Violenza, Molestie e Bullismo nei luoghi di lavoro”, con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare qualsiasi forma di violenza e fornire tutela e supporto alle persone oggetto di tali episodi o che ne forniscano segnalazione.

Con la Policy, ispirata in primis alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 190, ERG conferma l’impegno per una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione e violenza, al fine di assicurare un ambiente di lavoro inclusivo, positivo ed equo in cui i rapporti tra colleghe e colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, rispetto reciproco e fiducia.

» leggi tutto su www.genova24.it