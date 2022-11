Festival di Sanremo 2023, tavolo tecnico tra il Comune e Rai per il progetto “Tra palco e città “

Sanremo. Si respira già aria di Festival. Dopo il siparietto tra Amadeus e Gianni Morandi e il posti di Chiara Ferragni dove facevano il conto alla rovescia alla kermesse canora, ora si parla di organizzazione di come rendere fruibile il Festival ai cittadini e ai molti turisti e fan attesi in città. Modello di riferimento “Tra palco e città” del 2020. Si è svolta questo pomeriggio, infatti, a Palazzo Bellevue una prima riunione operativa tra il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi e Rai Pubblicità per riprendere e sviluppare il progetto “Tra palco e città” che tanto successo ha avuto nel 2020 con la proposta di eventi ed esperienze in città.

Alla riunione hanno partecipato l’amministratore delegato Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia con il capo struttura di Rai Pubblicità Williams Di Liberatore, le associazioni di categoria appartenenti al Tavolo del Turismo (Confcommercio con il presidente Andrea Di Baldassarre, Federalberghi con il presidente Silvio Di Michele, Confesercenti con il segretario provinciale Sergio Scibilia e Assotel-Confindustria con il presidente Marco Sarlo), l’ufficio turismo del Comune di Sanremo.

