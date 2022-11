Hockey Sarzana ricorda Luigi Vettone, triangolare con Seregno e Grosseto

Venerdì 4 Novembre triangolare durante la sosta mondiale al Centro Polivalente, in un torneo in cui i padroni di casa sfidano la formazione del Circolo Pattinatori Grosseto, guidato da Michele Achilli reduce da un ottimo inizio di stagione, che in questa stagione al Vecchio Mercato hanno fermato i rossoneri sul pareggio e del Seregno della Presidentessa Roberta Raimondi guidato da Matteo Farina, formazione neo promossa in serie A2. La serata avrà inizio alle 19,45 con i maremmani del Grosseto che sfideranno la formazione del Seregno Vercelli, poi sarà la volta alle 20,30 del Gamma Innovation Sarzana contro il Seregno e infine alle 21,15 saranno sempre i rossoneri a chiudere la serata contro il Grosseto. Le partite saranno di 30 minuti ciascuna ed in caso di parità si passerà direttamente ai tiri di rigore. L’ingresso per tutta la serata sarà di cinque euro. (nella foto la locandina del Torneo)

“Sarà una bella serata di hockey tra società amiche e che si stimano ma ancor di più sarà una serata speciale perché renderemo onore alla memoria di Luigi Vettone, tifoso e amico della società rossonera, nonché socio dell’azienda che dalla scorsa stagione è diventata il main sponsor della società – dichiara il presidente Maurizio Corona – In questi anni l’azienda milanese è stata di fondamentale importanza per la prima squadra e per il nostro settore giovanile – continua il Presidente – dopo la scomparsa di Luigi l’amministratore Oscar Papa si è avvicinato alla nostra società e devo dire che tra di noi è nato un feeling speciale e dalla scorsa stagione non solo è continuata la partenerschip con Gamma Innovation, ma l’importante azienda milanese è diventata il main sponsor della nostra società. Quella di venerdì deve essere una bella serata di hockey e spero che il nostro pubblico venga numeroso al Vecchio Mercato”. Fa eco al Presidente l’ Amministratore Delegato di Gamma Innovation Oscar Papa “Luigi Vettone è stato prima di tutto un amico oltre che un socio ed un collega prezioso. Appassionato di sport, lo praticava in prima persona e lo sosteneva con diverse iniziative. Per sua volontà da oltre dieci anni Gamma Innovation è sponsor dell’Hockey Sarzana. La sua scomparsa prematura ha lasciato un grande vuoto in tutti noi e anche per onorare la sua memoria Gamma Innovation ha deciso dalla corsa stagione di diventare main sponsor della Società.” Sarà una piacevole serata hockeistica in questa sosta mondiale, quella organizzata da Gamma Innovation Sarzana, per Venerdì 4 Novembre. La formazione rossonera ha invitato al 9° “GAMMA INNOVATION”, nel ricordo di Luigi Vettone, la formazione maremmana del C.P. Grosseto, che ha pareggiato a Sarzana in campionato con il punteggio di 3 a 3 dopo una partita avvincente, arriva al Vecchio Mercato con la formazione al gran completo mister Michele Achilli ha a disposizione un roster di grandissima qualità composto dall’ex Valdagno Gaston De Oro, Giovanni Menichetti e Paride Sassetti tra i pali, Mario Rodriguez e Alessandro Franchi in retroguardia, bomber Pablo Saavedra, Stefano Paghi ed il più giovane Serse Cabella nel ruolo di universali offensivi, con i due stranieri, l’inglese Alexander Mount e l’argentino German Nacevich. L’altra formazione della serata è l’ Hockey Seregno, la formazione della Presidentessa Roberta Raimondi, neo promossa in serie A2, è un misto ed esperienza in casa lombarda: a guidare la squadra è l’allenatore-giocatore Matteo Farina (1978), lo scorso anno in forza all’Amatori Modena, tra i confermati il portiere Lorenzo Uboldi (1998), gli esterni Alessandro Jofrè (1994), Andrea Giordano (1996, capitano), Marco Malagoli (1996), Luca Tremolada (2000), Riccardo Alberto (2001), Dario Tedesco (2002) ed Edoardo Febbo (2004). Tra i nuovi acquisti il portiere Alex Pettenuzzo (2003, in prestito dal Montebello) e l’esterno Cristopher Bozzetto (2002, in prestito dal Breganze). I rossoneri di Paolo De Rinaldis ritornano in pista dopo l’amichevole persa di misura contro il Lodi e giocheranno ancora a Lodi mercoledì 9 Novembre prima di ritornare in pista per la settima giornata di campionato in programma mercoledì 23 novembre a Sandrigo. C’è molta voglia di hockey da parte degli sportivi che dopo la bella vittoria casalinga contro il Vercelli hanno visto stoppare il buon momento della squadra dalla sosta mondiale. La serata avrà inizio alle 19,45 con i maremmani del Grosseto che sfideranno la formazione del Seregno Vercelli, poi sarà la volta alle 20,30 del Gamma Innovation Sarzana contro il Seregno e infine alle 21,15 saranno sempre i rossoneri a chiudere la serata contro il Grosseto. Le partite saranno di 30 minuti ciascuna ed in caso di parità si passerà direttamente ai tiri di rigore. L’ingresso per tutta la serata sarà di cinque euro. Ma per parlare ancora di questo memorial il Presidente del Gruppo Gamma Hockey Sarzana e tutta la società rossonera vogliono ancora ringraziare l’azienda milanese che da anni e al fianco del club di Piazza Terzi e che ha continuato la sua collaborazione anche dopo la prematura scomparsa di Luigi Vettone, socio sarzanese della società.

