LeAli a Spezia: “Per avvisi Imu ai coniugi con residenze diverse servono risposte chiare dal Comune”

Si terrà domani, venerdì, una apposita seduta della V commissione consiliare richiesta dal gruppo consiliare Leali a Spezia per fare chiarezza, una volta per tutte, sulla spinosa questione degli avvisi di accertamento IMU che un paio di anni fa hanno colpito centinaia di coniugi spezzini, proprietari di distinte abitazioni principali dove gli stessi risiedono: “Molti ricorderanno che fummo i primi a contestare l’operazione avviata dalla prima Giunta Peracchini per il tramite di Speziarisorse – si legge nella nota – innanzitutto perché si trattava di una materia giuridicamente molto controversa che avrebbe consigliato una maggior prudenza nelle attività accertative.”

Guido Melley e Roberto Centi, Consiglieri comunali di LeAli a Spezia, vogliono risposte: “Centinaia di spezzini, ignari di tutto, si videro recapitare dalla mattina alla sera avvisi IMU per migliaia di euro e per ben cinque annualità di imposta senza aver ricevuto preventivamente una minima informativa al riguardo. Il Comune, dietro alle nostre rimostranze ed alle proteste di ordini professionali ed associazioni dei consumatori, fece poi una parziale marcia indietro, ma ci è voluta una recente sentenza della Corte Costituzionale per fare finalmente chiarezza: oggi è acclarato che una coppia ha diritto all’esenzione dell’Imu sulle distinte abitazioni principali possedute dai coniugi anche in diversi Comuni. Per questo domani chiederemo massima chiarezza e trasparenza ai vertici della Giunta e di Speziarisorse, allo scopo di fornire un quadro esatto della situazione a vantaggio di tutti i contribuenti interessati. Chiederemo loro se saranno annullati in autotutela gli avvisi IMU emanati, che fine faranno i tanti ricorsi che diversi cittadini hanno dovuto loro malgrado promuovere per difendersi, quando saranno effettuati i rimborsi a chi eventualmente avesse già pagato l’imposta in questione.

E le risposte che ci aspettiamo dovranno essere chiare e definitive, nell’interesse di tutti i cittadini.”

