Pallanuoto/ Memorial Di Bartolo, dieci squadre; vince il Quinto

Dall’ufficio stampa della rari Nantes Sori

Si è concluso martedì il I° Memorial Giumin, alla memoria del compianto allenatore Mino Di Bartolo.

Dieci squadre provenienti da tutta Italia e non solo, circa 150 atleti Under 18 hanno dato battaglia per tre giorni nella stimolante cornice della piscina al mare di Sori dove sono stati disputati ben 21 incontri decretando la vittoria finale dello SC Quinto.

Un ringraziamento particolare va agli atleti, alle loro famiglie e alle Società che hanno partecipato oltre a tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questa meravigliosa festa.

Così Ivaldi, tecnico della squadra granata: “Guardando oltre la classifica sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Alcuni di loro erano impegnati nei giorni precedenti nel torneo di Lavagna ma nonostante questo hanno dimostrato grinta e determinazione. Abbiamo sicuramente da lavorare ma noi continuiamo a guardare avanti”.

