Politica, parte “Il tavolino di Pastorino”: il deputato incontrerà i cittadini per strada

Genova. Sabato 12 novembre iniziano gli appuntamenti con “Il tavolino di Pastorino”: due volte al mese Luca Pastorino, deputato del centrosinistra, oggi nel gruppo misto, “si mette a disposizione – si legge in un comunicato – nelle piazze, nei mercati, per le strade con un tavolino e due sedie per incontrare la popolazione e ascoltare proposte, problemi, necessità della comunità”.

Un modo diverso per incontrare i cittadini e non solo quelli di Bogliasco, località del levante di cui è sindaco e per raccogliere le istanze da portare in parlamento.

