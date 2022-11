La giunta di Rapallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’immobile acquistato in via Campi da tiro, da adibire a sede della Protezione civile e attività a salvaguardia del territorio. Il progetto prevede una spesa di 406.000 euro. L’opera verrà inserita nel programma delle opere pubbliche.

