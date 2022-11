Maria Carla Gentoso

Il Comitato Festeggiamenti Santa Maria del Campo e l’Associazione Santuario N.S. di Caravaggio, con il patrocinio del Comune di Rapallo, Organizza una Manifestazione del 4 novembre in memoria dei Caduti di tutte le Guerre, che si terrà venerdì 4 novembre p.v. presso il monumento della Croce di Spotà in Rapallo, Via San Giovanni Battista sn.

Alla Manifestazione parteciperanno Autorità Civili, Militari e Scolaresche con il seguente programma:

