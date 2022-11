Reddito di cittadinanza, Toti: “Le Regioni non possono farsi carico dei navigator”

Genova. “Come tutti i miraggi, finiscono per scomparire. La figura dei navigator è lo specchio drammatico della surreale abolizione della povertà, di cui oggi pagano il prezzo questi ragazzi, assunti a tempo determinato per trovare ipotetici lavori a tempo indeterminato. E come tutte le strade sbagliate, portano ad una meta indesiderata. Ora aspettiamo dal governo che metta un po’ di ordine nel disordine creato da altri”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore al Lavoro Giovanni Toti, in merito al provvedimento del governo sulla mancata proroga dei navigator. Il loro incarico è scaduto il 31 ottobre e si pone adesso il problema di come continuare a utilizzare queste figure professionali almeno fino alla fine dell’anno. E mentre circolavano le voci su una possibile proroga, il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone ha spiegato in un comunicato che “la proroga non è tecnicamente possibile“. Servirebbe cioè una norma ad hoc che al momento non sarebbe in cantiere né allo studio del dicastero.

