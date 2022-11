Sicurezza sui luoghi degli stage, Uil Liguria: “Massima attenzione e tavoli di monitoraggio”

Al termine di un incontro svoltosi presso la prefettura di La Spezia con istituzioni, associazioni di categoria e sindacati confederali la Uil Liguria ribadisce l’importanza di non mollare la presa sulla sicurezza rivolta soprattutto verso i più giovani.

“In una regione che fa segnare uno spaventoso aumento di infortuni sul lavoro, occorre prestare grande attenzione e aumentare i controlli sulle aziende per comprendere se le norme di sicurezza vengono applicate e se ragazzi e ragazze che affrontano i percorsi di stage svolgano mansioni a loro adatte – commenta Fabio Servidei, segretario confederale Uil Liguria -. Occorrono tavoli di monitoraggio con sindacati e istituzioni del territorio proprio come quelli che la prefettura ha già intrapreso sul tema del caporalato per far sì che argomenti quali la formazione e la cultura della sicurezza siano al primo posto nei percorsi di stage.

Occorre rinforzare le risorse di scuole ed enti di formazione per monitorare la piena sicurezza sui luoghi dello stage, e rafforzare i confronti con gli Rls laddove presenti, inserendo nel processo gli enti bilaterali quando questi ultimi non sono presenti” conclude.

