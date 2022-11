Turismo, Uil: “Un tavolo regionale per risolvere i problemi dei bassi salari, lavoro nero o grigio e della concorrenza sleale”

Liguria. “Bassi salari, lavoro nero o grigio e concorrenza sleale delle imprese sulla pelle dei lavoratori”, Uil e Uiltucs Liguria chiede alla Regione un tavolo tecnico per risolvere le criticità del turismo. “Occorre celermente aggiornare i contenuti del Patto regionale del lavoro nel turismo per incoraggiare maggiormente la stabilità dei rapporti di lavoro nel settore grazie a una contrattazione integrativa non più rinviabile”, dicono esprimendo al contempo soddisfazione per la ripresa del settore, sia rispetto alla stagione estiva che in riferimento all’ultima prova di Ognissanti che ha registrato il tutto esaurito.

“Prendiamo spunto da quanto affermato di recente dal presidente di Federalberghi Liguria sull’esigenza di sedersi intorno a un tavolo per definire le giuste strategie intorno alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel comparto – affermano Fabio Servidei, segretario confederale regionale Uil Liguria e Roberto Fallara, segretario regionale Uiltucs Liguria con delega al turismo- Vogliamo ribadire, infatti, che questi argomenti così delicati debbano essere trattati nelle sedi opportune e nell’ambito della contrattazione nazionale del lavoro. Tuttavia, vogliamo anche ricordare che, al momento, siamo sprovvisti di un assessore al turismo con il quale definire altre strategie territoriali per il futuro del comparto e avviare un dialogo proficuo: il turismo non deve e non può essere un segmento dell’economia ligure di ripiego”.

