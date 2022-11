Ventimiglia, lavori per la passerella, la replica della Lega all’ex sindaco Scullino: «Niente gara non ci sono i fondi»

Ventimiglia. Botta e risposta tra la Lega e l’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino per i lavori per la nuova passerella sul Roja. Dopo le accuse del primo cittadino della città di confine non tarda ad arrivare la replica della Lega.

«Leggiamo l’ennesimo comunicato stampa dell’ex Sindaco Scullino – si legge in una nota- il quale, nonostante abbia dichiarato a margine della caduta dell’amministrazione di non volersi ricandidare, non perde occasione per mettersi in mostra. Le accuse alla Lega sono sempre le stesse e siamo costretti ancora una volta a replicare per ripristinare la verità dei fatti, pur comprendendo che queste polemiche non interessino realmente ai cittadini ventimigliesi».

