Blitz della Guardia di Finanza, sequestrato negozio e appartamento a imprenditrice di Oneglia

Imperia. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, sulla base di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito ieri, nei confronti di una donna residente ad Imperia, un decreto di sequestro di prevenzione ex art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, emesso dal Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, avente ad oggetto beni immobiliari e mobiliari nonché un’attività commerciale, per un valore di circa 200 mila euro.

Le Fiamme Gialle del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dell’aliquota GdF della Sezione P.G. della Procura della Repubblica di Imperia, hanno infatti individuato un’imprenditrice imperiese gravata da molteplici precedenti di polizia, già condannata per reati contro il patrimonio e, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Imperia, hanno poi eseguito complesse indagini, anche di natura patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, che hanno evidenziato la “pericolosità” del soggetto destinatario del provvedimento, ritenendo che lo stesso viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

