“Blocco degli sfratti, caro energia, canoni ridimensionati”, oggi il congresso di Asppi sullo scenario post pandemia

Genova. Si svolgerà oggi a partire dalle 17.30 allo Starhotel president di Genova il congresso provinciale di Asppi, associazione sindacale dei piccoli proprietari di case.

La situazione per il settore, dopo la pandemia, non si presenta rosea e di questo si parlerà durante l’appuntamento. “Perdita di reddito per gli affitti persi e i canoni ridimensionati, il blocco generalizzato e prolungato degli sfratti per morosità, misura ingiusta e scriteriata, i cui effetti sono ancora evidenti – dice la presidente Valentina Pierobon – inoltre la tensione inflazionistica dell’ultimo periodo, fa esplodere le bollette energetiche e i costi di gestione degli immobili, rischiando di produrre nuova morosità a danno di chi affitta”.

