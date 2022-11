Fcgi: “Impossibile rinnovamento che coinvolga Pd e forze centrosinistra”

“Da, ormai, trent’anni assistiamo ad un progressivo invecchiamento della competizione politica nell’intero Paese, così come nella nostra città. Su questa base, è nato l’appello, ripreso in alcuni importanti quotidiani nazionali, di alcuni giovani sarzanesi di cui il portavoce è Marco Baruzzo che riassume, in modo coinciso, il naturale percorso dei giovani italiani in politica”. Lo si legge in una nota della Federazione giovanile comunista italiana della Spezia.

“Nei fatti, noi Comunisti – prosegue la nota – riteniamo impossibile un rinnovamento che coinvolga il Partito Democratico e, più in generale, i partiti ed i movimenti che compongono il panorama del centro sinistra italiano. Per spiegare meglio la nostra posizione si rivela necessario approfondire decenni di appiattimento ideologico neoliberista profuso in ogni politica perseguita dal centro sinistra su scala nazionale quanto su scala locale. Proseguire, ostinatamente, nella creazione di cartelli elettorali contro l’avanzata delle destre si è già dimostrato fallimentare in altri tempi e in altri luoghi, non è un caso che una roccaforte “rossa” come Sarzana sia caduta nel qualunquismo politico del centro destra”.

