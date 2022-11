Fiab, al via la campagna di tesseramento 2023: in omaggio un set di luci per la bici

Genova. Soluzione energetica. Soluzione climatica. Su queste parole d’ordine scatta, dal 6 al 13 novembre, la settimana nazionale del tesseramento Fiab 2023. Per chi sceglie la bici è un messaggio che non ha bisogno di spiegazioni: la mobilità dolce, ecologica, attiva di chi pedala è una risposta alle due grandi sfide del momento, la crisi energetica innescata dalla guerra e la crisi climatica che si fa di giorno in giorno più pressante.

A Genova la settimana nazionale del tesseramento 2023 si arricchisce della campagna “Il ciclista illuminato”: a tutti quelli che rinnoveranno l’adesione o si iscriveranno per la prima volta nella settimana dal 6 al 13 novembre verrà donato un set di luci per la bici, dotazione obbligatoria e fondamentale per la sicurezza nelle ore notturne.

