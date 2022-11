Savona. Sabato 5 novembre in piazza a Roma anche la Cgil di Savona parteciperà alla mobilitazione nazionale “Europe for peace” per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al sanguinoso conflitto armato in corso in Ucraina.

“La Cgil, insieme a numerose associazioni, promuove e sostiene la manifestazione per la pace che si terrà sabato 5 novembre a Roma mobilitazione nazionale ‘Europe for peace’ per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al sanguinoso conflitto armato in corso in Ucraina”.

» leggi tutto su www.ivg.it