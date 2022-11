Il Milan ritrova la ‘bestia nera’ Spezia: le probabili formazioni della sfida

Spezia-Milan non è mai una partita come le altre, specie dopo quanto accaduto negli ultimi anni. Le Aquile e i rossoneri si ritrovano a San Siro dieci mesi dopo il famoso 1-2 firmato Agudelo-Gyasi, che ha portato a settimane di polemiche per il fischio dell’arbitro Serra, ad anticipare (e invalidare) il gol di Junior Messias. In generale sono nove i precedenti tra i rossoneri e le Aquile, di cui tre giocati a San Siro negli ultimi otto anni. Una storia che comincia più di cento anni fa, dai vecchi incontri in Prima Divisione tra i bianchi e i rossoneri, con due vittorie delle Aquile in quattro confronti (con un pari e una vittoria del Milan). Poi l’arrivo ai giorni nostri e la storica sfida di Coppa Italia del gennaio 2014: sulla panchina dei rossoneri Mauro Tassotti, per le Aquile Paolo Cozzi e un 3-1 rossonero che fece però esultare il popolo bianco, accorso in massa a San Siro e in euforia al gol di Nicola Ferrari, che fece esplodere il settore ospiti del Meazza per il gol della bandiera. Dopo sei anni i nuovi incroci, per la prima volta in Serie A: il primo senza storia, un 3-0 rossonero firmato Theo Hernandez e Leao, ma nella stessa stagione, la gara giocata al Picco, sancì il vero e proprio turning point del campionato. La squadra di Italiano disputò la partita perfetta, vinse per 2-0 contro i rossoneri primi in classifica e portò al sorpasso dell’Inter, che di lì in avanti non lasciò più la vetta.

Anche per questo, la sfida di domani sarà molto più sentita dalla squadra rossonera, che negli ultimi anni ha visto nello Spezia una sorta di ‘bestia nera’. Per l’occasione, nonostante le fatiche della Champons League, Pioli opterà per pochissimi cambi rispetto all’undici titolare, che, assenze a parte, sarà molto vicino al best team dei rossoneri. Davanti al portiere Tatarusanu, che sostituisce l’infortunato Maignan, Pioli dovrebbe proporre Kalulu e Theo Hernandez sulle fasce, con Gabbia (favorito su Kjaer) al fianco di Tomori. A centrocampo torna la coppia dei titolarissimi Tonali-Bennacer, che nelle ultime uscite in campionato sono stati preservati a turno, a coprire una trequarti di grande qualità. Sulle fasce Messias e il fenomenale Leao, con Brahim Diaz trequartista e con Divock Origi in avanti, favorito sul campione del Mondo Giroud. Una squadra con pochissimi punti deboli, che potrà poi contare sugli ingressi dalla panchina di giocatori del calibro di De Ketelaere, Giroud stesso, Rebic e molti altri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com