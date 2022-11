Imperia, influencer e food blogger in città per raccontare le specialità culinarie del territorio

Imperia. “Destinazione perfetta per l’utenza scandinava, case colorate, profumo dell’olio, sole, caldo, e mare”: queste le prime impressioni dei food blogger e giornalisti stranieri presenti in città per la 23esima edizione di Olioliva.

Un’iniziativa di comunicazione importante, come afferma Ivan Pitto, presidente Liguria International: «Ogni anno come Liguria International organizziamo insieme alle camere di commercio delle Riviere degli “incoming” che possono essere buyer e food blogger o di persone che scrivono sia di food sia di turismo. Li portiamo a vedere le bellezze del territorio e quello che è l’importanza dell’olio, la sua produzione e l’indotto delle aziende, con visite ai frantoi».

