Maltempo, notte di super lavoro per i vigili del fuoco: cade un albero a Chiavari, crolla un muro a San Martino

Genova. Notte movimentato per i vigili del fuoco di Genova e provincia, impegnati in decine di interventi per la messa in sicurezza di cantine e strade allagate, alberi caduti e cedimenti strutturali di piccoli muri causati dal primo acquazzone della stagione.

Nella serata di ieri, infatti, su Genova si è sviluppato un forte temporale che ha colpito la città da ponente a levante, provocando qualche disagio e criticità. Il punto più piovoso è stato Lorsica dove sono caduti in un’ora 49.8 millimetri di pioggia. Precipitazioni intense anche a Ognio (37.8), Viganego (37.6), Davagna (36.2), Sella Giassina (33.8) e Bargagli (33).

Gli interventi principali sono stati necessari a Chiavari, dove un albero è crollato sotto il suo peso in zona centrale, senza per fortuna creare danni a persone, e nel quartiere di San Martino, dov un muro di contenimento è crollato. In serata sono state segnalate anche piccole criticità legate ad allagamenti sulla carreggiata della A10 tra Genova e Savona.

