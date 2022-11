Maltempo, numerose chiamate ai vigili del fuoco per i danni causati dal vento

Sanremo. Sono numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco da parte di persone che hanno chiesto il loro intervento per danni causati dal maltempo. In particolare il vento che da alcune ore sferza sul territorio della provincia ha provocato il crollo di un’impalcatura in via Margotti, a Sanremo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sempre a Sanremo, in via Ludovico Ariosto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un albero pericolante, mentre tra Bordighera e Ospedaletti una buganvillea è stata strappata da una raffica di vento e caduta sulla strada.

