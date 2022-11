Natale: “Toti e gli infermieri ‘usa e getta’, ma l’aumento di personale non ci sarà”

“Per evitare che il mal concepito concorsone infermieri diventi un’infinita fucina di ricorsi, l’unico modo è esplicitare l’interpretazione del comma che sta creando tanta confusione. Secondo noi deve venire escluso dalla graduatoria solo il vincitore che rinunci ad entrambe le Asl che compongono l’area territoriale e non alla prima che gli venga proposta”. Lo chiede Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico che ha da tempo lanciato l’allarme sulle conseguenze che rischiano di verificarsi escludendo dalla possibilità di assunzione chi, magari già impiegato alla Spezia e Sarzana, dovesse essere chiamato in prima battuta per svolgere servizio a Sestri Levante “a causa di un bando scritto in maniera poco chiara”.

Il passaggio all’origine dell’incertezza vissuta da decine di professionisti è quello che recita: ‘L’eventuale rinuncia, da parte dei vincitori, all’assunzione presso l’Area Territoriale prescelta in fase di iscrizione, comporterà l’esclusione della graduatoria’.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com