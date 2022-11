Olioliva 2022, l’ambasciatore italiano a Monaco: «future iniziative di promozione»

Imperia. Presente al taglio del nastro di Olioliva 2022 anche l’ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo che ha svelato un nuovo piano di alleanze tra il Principato e la provincia di Imperia, per la promozione del territorio.

«Sono qui come visitatore dell’evento Olioliva, che non conoscevo e di cui apprezzo l’ampiezza, la grande presenza e il grande numero degli espositori. Però non sono solo uno spettatore o meglio sono uno spettatore interessato perché vorremmo nel 2023 organizzare su Monaco delle iniziative di promozione dei territori di ponente ma più in generale della Liguria in un Paese che guarda sempre con grande affetto, attenzione e simpatia all’Italia e a quello che riesce ad offrire anche e forse principalmente nel settore dell’enogastronomia».

