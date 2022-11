Pallanuoto/ Chiavari nuoto, domani l’esordio in A2

Questa sera si è tenuta, presso la sala del Gran Caffè Defilla, la presentazione della prima squadra di pallanuoto società Chiavari Nuoto per il campionato 2022- 2023. Oltre a giocatori e ai componenti delle formazioni giovanili, erano presenti il sindaco, Federico Messuti, il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, il consigliere delegato allo sport Andrea Dagnino, sostenitori della squadra che rappresenta la città e che debutta domani. “Non posso che fare i complimenti a tutti i dirigenti, agli allenatori, a voi giocatori. Lo sport non è solo vincere ma ha un significato sociale, insegna il valore dell’amicizia, vuol dire ottenere risultati insieme. Grazie per l’impegno che mettete, portando il nome di Chiavari in giro per l’Italia”, è il messaggio rivolta alla squadra da parte del sindaco Federico Messuti. Grande supporto anche dal consigliere con delega allo sport Andrea Dagnino, che, parlando ai ragazzi dice: “Ho grande stima per il vostro allenatore e vi dico ‘Giochiamocela con tutti senza paura!’. Questo perché so che siete una squadra importante con un grande affiatamento. Vi faccio un grande in bocca al lupo!”

La Chiavari Nuoto “è il fiore all’occhiello della città”, dice Andrea Zadra -vicepresidente della società – e come tale ha cercato di inserirsi in questi anni nel contesto sociale, di unirsi al tessuto chiavarese, tra la gente, “per soddisfarne i bisogni, sia dei giovani che degli anziani”. “I numeri della società sono interessanti, ci interessa puntare sul settore sui giovani, non posso che ringraziare l’amministrazione comunale. Vogliamo fare un servizio alla città a 360 gradi agli anziani e ai giovani. A voi ragazzi chiedo di fare il meglio, di dare soddisfazione, cioè quello che Chiavari Nuoto, con 76 anni di vita, si merita.

