Raffaelli: “Piazza Bertoli va ripulita, il Comune si attivi per restituirla ai cittadini e non ai rifiuti”

Rifiuti abbandonati nelle porzioni dell’area verde di Piazza Bertoli. La denuncia arriva in un’interpellanza del consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli che chiede interventi tempestivi per restituire il decoro alla piazzetta intitolata allo storico pediatra spezzino scomparso nel 2015.

“La piazza è frequentata da numerose famiglie e viene utilizzata anche per far giocare bambini – sottolinea Raffaelli -. Chiedo al sindaco e all’amministrazione di attivarsi tempestivamente, al fine di programmare un intervento immediato di pulizia della Piazza e della sua area verde e di programmare programma tali interventi di pulizia all’interno del calendario in modo che la stessa possa essere fruita dai cittadini della zona di Migliarina in condizioni dignitose”.

