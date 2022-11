Rapallo: tamponamento in A-12; coinvolti quattro veicoli

Alle 16.30 circa, tamponamento a catena in A-12, direzione Genova, nel tratto tra Chiavari e Rapallo. Quattro i veicoli coinvolti. Tre i feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Rapallo; un altro ha rifiutato il ricovero. E’ intervenuto il 118 con Tango2 e le pubbliche assistenze Croce Bianca di Rapallo; Volontari Soccorso di Sant’Anna Rapallo e Croce Rossa di Lavagna. L’incidente in area cantiere. La polizia stradale è intervenuta per ricostruire dinamica, accertare le responsabilità e l’eventuale incidenza del cantiere sull’incidente. Il traffico è rimasto bloccato il tempo di effettuare i soccorsi, i rilievi e bonificare la carreggiata. Pesanti code.

