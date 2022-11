Rimorchiatori Riuniti, apre domani al Museo del Mare la mostra per celebrare i 100 anni

Genova. Apre domani al Galata Museo del Mare “Rimorchiatori Riuniti From Genoa to the world 100 years anniversary“, un viaggio multimediale nei 100 anni del Gruppo Rimorchiatori Riuniti, un importante arricchimento della Sala Armatori del Museo. Video racconti emozionali, modellini e una selezione di dipinti accompagnano il visitatore attraverso le tappe più rilevanti della storia del gruppo.

Per tutta la durata della mostra, fino al 9 gennaio, sono previste iniziative collaterali: i “Martedì dei Rimorchiatori” e visite guidate al percorso Di Molo in Molo e all’area di Ponte Parodi-DarsenaBacinetto di Carenaggio. Un viaggio multimediale alla scoperta dei 100 anni del Gruppo Rimorchiatori Riuniti, dal 1922 tra i protagonisti del mondo dello shipping.

