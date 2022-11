Sabato 12 novembre a Lerici “Aurora Consurgens”, l’aperitivo in arte dell’associazione Arthena

Sabato 12 novembre alle 18.30 andrà in scena in località Tre Strade a Lerici “Aurora Consurgens”, un aperitivo in arte organizzato dall’associazione culturale Arthena.

Programma

Ore 18.30: Prolusione

A seguire

Reading poetici alternati a interventi musicali

– Enrico Bardellini, liuto

– Reading di Nunzio Festa, poeta, scrittore, giornalista

– Alberto Kusalananda Alcozer, tastiera

– Simona Giorgi, reading di poesie

Ore 20 Aperitivo

Ore 21

– Intervento di Annalisa Maggiani, danza terapeuta, danzatrice, coreografa

– Angelo Tonelli, reading poetico

– Paola Biato: oracoli

– Phoskaiskià, canti etnici

– Elena Cucchiara, pianoforte

