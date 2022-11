Sanremo, addio al militante di sinistra René D’Agostino

Sanremo piange la scomparsa di René D’Agostino, militante del partito di Rifondazione Comunista. D’Agostino è mancato all’affetto dei propri cari l’altro ieri all’età di 84 anni. Pensionato, abitava in corso Garibaldi. Da sempre solidale con ANPI, Associazione Italia-Cuba e infine tesserato di PRC. Ormai cieco continuava ad impegnarsi per la causa in cui credeva.

“Tutti gli iscritti del circolo di Rifondazione Comunista Valeria Faraldi di Sanremo e Taggia esprimono cordoglio ai familiari del compianto René D’Agostino. Grande è stato il suo contributo morale ed umano al partito. Grazie Gatto”.

